На Солнце зафиксировали мощную вспышку, которая повлияет на Землю

В ночь с 1 на 2 октября на Солнце произошла мощная вспышка уровня Х7.1. Она будет влиять на Землю в течение еще пяти суток, сообщает газета «Известия» .

Взрыв возник почти точно по центру солнечного диска. Вспышка произошла после двух недель спокойствия в области максимального воздействия на нашу планету.

При этом ученые не ожидали ее возникновения. Они отмечают, что активный центр в месте взрыва на Солнце будет влиять на Землю. Это произойдет в течение пяти суток.

Предполагается, что в результате взрыва солнечная плазма была выброшена в сторону нашей планеты. Ученые прогнозируют, что она может достичь Земли в ночь на 4 октября.

Ранее метеорологи спрогнозировали на Земле слабую магнитную бурю 25 сентября. Она наблюдалась с 8 часов 49 минут до 9 часов 9 минут, а также с 19 часов 19 минут.