Установлен новый рекорд максимальной температуры для 25 сентября в Петербурге

Установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 25 сентября в Санкт-Петербурге, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В среду столбики термометра показывали в Северной столице плюс 23,8 градуса.

Это на 1,2 градуса выше прежнего рекорда, который был установлен 25 сентября 99 лет назад.

Отмечается, что в течение практически всех суток геомагнитное поле Земли находилось в слабо возмущенном состоянии. В период с 8 часов 49 минут до 9 часов 9 минут на планете была слабая магнитная буря.

При этом прогнозы синоптиков сбылись, и с 19 часов 19 минут она возобновилась. Слабая магнитная буря продолжается до сих пор.

В Москве и Подмосковье в среду прогнозировалась ветреная погода. Температура воздуха была от 23 до 25 градусов тепла.