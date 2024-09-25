Ветреная погода будет в Москве и области в среду

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Гидрометцентр РФ: ветер до 11 м в секунду будет 25 сентября в Московском регионе

Днем 25 сентября в Московском регионе будет от 23 до 25 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается переменная облачность, без дождя. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от 10 до 12 градусов тепла, преимущественно без дождя. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 27 сентября в Москве и области пойдет дождь. Он будет первым в этом месяце.