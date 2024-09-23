Лето продолжается: в Москве ожидается потепление до плюс 25 градусов

Несмотря на ближайшие холодные ночи, в Москву и Подмосковье в 25 сентября вернется аномально теплая погода. В грядущую среду ожидается потепление до 25 градусов тепла, сообщает kp.ru .

Ночью 25 сентября температура опустится до 4 градусов тепла, а в течение дня поднимется до 25 градусов. В столице ожидается переменная облачность без осадков, прогнозируют синоптики.

В четверг, 26 сентября, будет еще более теплая ночь с температурой от плюс 8 до 13 градусов. В дневное время воздух прогреется до 22-24 градусов выше нуля. По прогнозам синоптиков, погода будет оставаться солнечной.

В пятницу, 27 сентября, температура останется на том же уровне, однако возможны и осадки. Это будет первый дождь с начала сентября — уходящий месяц по-прежнему остается самым сухим за 145 лет метеонаблюдений.

В субботу, 28 сентября, в столичном регионе также ожидаются осадки, однако воздух останется теплым, как летом. Судя по прогнозам, температура составит плюс 26 градусов.

За всю историю метеонаблюдений максимальная температура для 28 сентября составляла 23,8 градуса, и этот рекорд удерживается ровно 100 лет — с 1924 года. По мнению экспертов, в грядущую субботу действующий рекорд вполне может быть побит.