Россияне будут отдавать часть зарплаты на нужды СВО

Работникам оборонных предприятий Челябинской области предложили отдавать часть зарплаты в пользу российских войск, находящихся на СВО, заявил руководитель регионального отделения общественного движения «Народный фронт» Денис Рыжий в интервью «Европейско-Азиатским Новостям» . Средства будут уходить в фонд «Все для победы» и тратиться на закупку оборудования для армии в рамках проекта «Час для победы».

«Сотрудники предприятий, с которыми достигнута соответствующая договоренность, ежемесячно час своего рабочего времени будут тратить на то, чтобы заработать деньги на нужды наших бойцов», — пояснил Рыжий.

По словам главы реготделения «Народного фронта», если у таких предприятий есть сотрудники, ушедшие на фронт, то помощь будет направляться в первую очередь для них.

Проект пока работает в тестовом режиме. Несмотря на это, большинство сотрудников челябинских организаций, которым предложили пожертвовать часть заработка для армии, согласились и поддержали эту идею, подчеркнул Рыжий.

«Здесь будет синергетический эффект, когда, как говорится, с миру по нитке, и можно насобирать на квадрокоптер», — добавил общественник.

По словам Рыжего, проект «Час для победы» хотят распространить «на как можно большее количество предприятий». Ожидается, что инициатива перейдет из тестового в рабочий режим до конца 2025 года.

