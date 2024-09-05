Россияне больше не услышат выступления экс-разведчика США Риттера в СМИ РФ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер больше не будет работать с российскими СМИ RT и Sputnik. Об этом он написал в своем профиле в соцсети Х, сообщает РИА Новости .

Риттер отметил, что перестает сотрудничать с российскими средствами массовой информации из-за санкций, которые США ввели против них. Экс-разведчик сказал спасибо RT и Sputnik за профессионализм, который проявляли журналисты из РФ во время работы.

Медиаперсона не считает введение американской стороной санкций в отношении России чем-то справедливым, поскольку эти СМИ занимались журналистикой в чистом виде, без нарушений закона. Однако Риттер вынужден придерживаться американского законодательства, поэтому не будет выступать в качестве внешнего автора для российских изданий и давать интервью.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и RT. Под них попали, в том числе Sputnik, Ruptly, RT и РИА Новости.