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США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и RT

Американский Минфин ввел санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Под рестрикции попал ряд топ-менеджеров RT, включая главреда Маргариту Симоньян, а также АНО «Диалог».

По версии американских властей, фигуранты списка участвовали в кампании по дезинформации для вмешательство в выборы США 2024 года.

Также власти США предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств двум сотрудникам RT.