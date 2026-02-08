Россиянам в будущем не понадобится медсправка для сдачи экзаменов на права

Жителям России могут разрешить сдавать экзамены на водительское удостоверение без предоставления бумажной медицинской справки. Это станет возможно, если отправлять заявление через «Госуслуги», сообщает РИА Новости со ссылкой на попавший в руки документ.

Сдавать экзамены на водительское удостоверение без медсправки получится, если данные о здоровье кандидата в водители размещены в едином электронном реестре.

Пока при отправке заявления на сдачу экзамена на водительские права нужно показывать паспорт, медсправку, документ о прохождении обучения в автошколе. Тем, кому не исполнилось 18 лет, также нужно предоставлять письменное согласие законных представителей.

Ранее в МВД РФ предложили поменять правила сдачи экзамена на получение водительских прав. Ведомство выступило с инициативой освободить будущих водителей от бумажных медицинских справок, добавить новые основания для аннулирования водительских удостоверений, увеличить количество нарушений для прекращения экзамена и внести другие ограничения.

