МВД хочет изменить порядок сдачи экзаменов на получение водительских прав
Фото - © Ирина Григорьева / Фотобанк Лори
Министерство внутренних дел РФ выступило с предложением внести изменения в правила сдачи экзаменов на получение водительских прав для будущих водителей, сообщает «Парламентская газета».
«Документ вносит изменения в „Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений“, утвержденные еще в 2014 году», — говорится в публикации.
Так, ведомство предлагает освободить будущих водителей от бумажных медсправок, расширить перечень нарушений для прекращения экзамена, а также внести новые основания для аннулирования водительских удостоверений и др.
Кроме того, ужесточаются сроки проведения практического экзамена. При успешной сдаче теории кандидат в водители должен сдать практический экзамен в течение 60 дней. Раньше на это предоставлялось 6 месяцев.
Разработанный МВД проект постановления правительства РФ находится на стадии общественного обсуждения.
Ранее Госавтоинспекция напомнила россиянам о замене ранее продленных водительских прав. Выдача нового документа взамен ранее выданного удостоверения производится без повторной сдачи экзаменов.
