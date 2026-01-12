МВД хочет изменить порядок сдачи экзаменов на получение водительских прав

Министерство внутренних дел РФ выступило с предложением внести изменения в правила сдачи экзаменов на получение водительских прав для будущих водителей, сообщает «Парламентская газета» .

«Документ вносит изменения в „Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений“, утвержденные еще в 2014 году», — говорится в публикации.

Так, ведомство предлагает освободить будущих водителей от бумажных медсправок, расширить перечень нарушений для прекращения экзамена, а также внести новые основания для аннулирования водительских удостоверений и др.

Кроме того, ужесточаются сроки проведения практического экзамена. При успешной сдаче теории кандидат в водители должен сдать практический экзамен в течение 60 дней. Раньше на это предоставлялось 6 месяцев.

Разработанный МВД проект постановления правительства РФ находится на стадии общественного обсуждения.

Ранее Госавтоинспекция напомнила россиянам о замене ранее продленных водительских прав. Выдача нового документа взамен ранее выданного удостоверения производится без повторной сдачи экзаменов.

