Госавтоинспекция напомнила россиянам о замене ранее продленных водительских прав

Водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года включительно и которые уже были продлены на 3 года, больше нельзя продлевать повторно, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

«Обращаем внимание, что действие водительского удостоверения, срок действия которого истек в указанный период, продлен на три года с даты его фактического истечения (указана в разделе „4b“ водительского удостоверения) и повторно продлен быть не может», — говорится в сообщении Госавтоинспекции МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что плановая замена водительских удостоверений привязана к окончанию срока их действия. При этом выдача взамен ранее выданного водительского удостоверения производится без повторной сдачи экзаменов.

В ГАИ добавили, что для замены водительского удостоверения необходимо предоставить удостоверение личности, водительское удостоверение и медицинское заключение, подтверждающее отсутствие медицинских противопоказаний для управления транспортным средством. Кроме того, важно оплатить государственную пошлину.

