Юрист объяснил, как порадовать гаишника и не сесть за взятку

Попытка отблагодарить или задобрить инспектора ДПС деньгами может обернуться уголовным делом о взятке, даже если сумма кажется незначительной. По словам автомобильного адвоката Льва Воропаева, ключевым критерием является не стоимость «подарка», а мотив дарителя, сообщает Газета.ru .

Многие водители ошибочно полагают, что действует некий «безопасный» лимит денежного поощрения полицейского, основанный на нормах Гражданского кодекса.

«Есть общее заблуждение, что определенная сумма денег <…> может ограничивать размер подарка для инспектора ДПС», — подчеркнул юрист.

Воропаев сослался на статью 291.2 Уголовного кодекса РФ (мелкое взяточничество), в которой не установлена минимальная сумма, с которой начинается уголовная ответственность. Преступлением может считаться передача даже 500 рублей, если соблюдены другие условия.

Главное отличие взятки от подарка состоит в том, что взяткодатель ожидает каких-либо благоприятных действий от должностного лица в свою пользу.

Дачей взятки будет считаться ситуация, если человек передает гаишнику деньги, ожидая взамен каких-либо действий в свою пользу: «закрыть глаза» на реальное нарушение, не составлять протокол, вернуть права и прочее. Здесь есть корыстный интерес — «возмездность».

Подарком инспектору можно считать ситуацию, когда человек хочет порадовать сотрудника бескорыстно, то есть за этим действием не просматривается потенциальная заинтересованность.

По словам Воропаева, важно именно то, из каких побуждений человек преподносит подарок инспектору, а не какова стоимость этого презента.

