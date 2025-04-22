Россиянам рассказали о том, как принять участие в «Бессмертном полке онлайн»

Зарегистрироваться на участие в «Бессмертном полке онлайн» можно с 23 апреля на специальном сайте , также названы требования к фотографиям героев, сообщила руководитель Исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина.

«С 23 апреля по 6 мая можно будет подавать заявку на участие на нашем сайте, а также в мини-приложении во „ВКонтакте“. Есть несколько способов авторизоваться на сайте: Сбер ID, VK, „Одноклассники“, а также по номеру телефона. Хочется обратить внимание на сроки, обычно все хотят отправить заявку в последний момент. Каждая из заявок будет проверена модератором, поэтому хочется снизить на них нагрузку в последний день приема заявок», — сказала Шадрина.

Он добавила, что присланные фотографии будут обрамляться специальной рамкой, а внизу будет размещена подпись с фамилией, именем и отчеством. Также организаторы просят не присылать фото, на которых есть надписи. Предпочтительнее отправлять фото военных лет.

Ранее Шадрина напомнила, что отправка на участие в «Бессмертном полку онлайн» фотографии гитлеровских фашистов может преследоваться по закону как реабилитация нацизма. Она также предостерегла людей от неуместных шуток.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.