Россиян предостерегли от шуток на «Бессмертном полке онлайн»

Руководитель Исполкома «Бессмертного полка» России Наталья Шадрина во время тематической пресс-конференции, напомнила, что отправка на участие Бессмертном полку онлайн фотографии гитлеровских фашистов может преследоваться по закону, как реабилитация нацизма.

«Также хочу обратиться к тем, кто хочет принять участие с не благой целью. Например, разместить фотографию какого-то нацистского преступника, к сожалению, такие случаи были в предыдущих годах. Напоминаю, что ужесточился закон о реабилитации нацизма», — предостерегла Шадрина.

Она уточнила, что за такой акт предусмотрена уголовная ответственность, а также административная.

Шадрина предостерегла людей от неуместных шуток и напомнила, что 9 Мая – это праздник, посвященный памяти ветеранов и к нему нельзя относиться легкомысленно.

Регистрация для участия в акции станет доступна с 23 апреля.