Россиянам рассказали о новом виде мошенничества на майских праздниках

Накануне майских праздников активизировались телефонные мошенники, которые выдают себя за сотрудников несуществующего фонда, предлагая россиянам получить призы, сообщает РИА Новости .

По данным мобильного оператора МТС, злоумышленники звонят гражданам и предлагают принять участие в бесплатном розыгрыше, собирают личные данные и просят внести предоплату за гарантированный приз.

Затем жертве скидывают фальшивую ссылку, которая якобы ведет к сервису для генерации уникального номера участника и отслеживания статуса в розыгрыше.

После этого доверчивые граждане попадают на сайт, где аферисты собирают личные данные. Далее мошенник звонит и поздравляет с «выигрышем», но человек не получает обещанного приза, а также может столкнуться с угрозой потери денег со своего счета.

Ранее стало известно, что мошенники создали фейковый Telegram-аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и стали звонить гражданам по видео от его имени.