Россиянам рассказали, как защитить детей от мошенников в Roblox

Эксперт Кусков: для защиты от мошенников в играх нужно следить за картой ребенка

Управление по борьбе с компьютерными преступлениями МВД России сообщило о новой угрозе, связанной с игровыми платформами, где мошенники выманивают деньги как у детей, так и у их родителей. Ситуация не нова: многие школьники берут кредиты на родителей, чтобы приобрести игровую валюту. Одним из первых объектов внимания стала платформа Roblox, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Мошенники предлагают детям купить «робаксы» по низкой цене через мессенджеры. Сначала они уговаривают ребенка подключить банковскую карту к своему аккаунту, чтобы тот чувствовал, что контролирует свои расходы. Вскоре, получив деньги за «дешевую валюту», они исчезают, оставляя подростка без средств. Зачастую жертвы могут даже случайно предоставить доступ к банковскому приложению, что приводит к списанию средств с родительского счета.

Хотя некоторые активисты требуют запретить Roblox в России, это решение не учитывает, что платформа помогает детям развивать навыки в программировании, представляя собой значимый ресурс для многих молодых разработчиков. В мире только шесть стран ограничили доступ к этому ресурсу, и это связано с различными причинами, включая защиту детей от эксплуатации.

Киберполиция предложила запретить привязывать банковские карты к игровым аккаунтам, что может негативно сказаться на честных пользователях. Родители, такие как Олег Сидоров, настаивают на важности общения с детьми о ценности денег и безопасности в интернете. Он отмечает, что лимит времени, установленный на игру, может помочь контролировать ситуацию.

«Проще провести беседу с ребенком по поводу того, что эти игры — бессмысленная трата денег. Не те это ценности» — заявил автор родительского канала Олег Сидоров.

Генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков, подчеркнул, что важно следить за расходами детей через родительские банковские приложения. Обычно дети начинают тратить свои деньги, прежде чем обратиться к родительским счетам, что дает мамам и папам возможность вовремя вмешаться и поговорить о финансовой грамотности.