Россиянам рассказали, как выгоднее всего в 2026 году брать отпуска

Россияне в 2026 году смогут выгоднее всего взять отпуска в апреле и декабре

Сервисы «Авито Путешествия» и «Авито Работа» проанализировали календарь на 2026 год и выяснили, когда лучше всего брать отпуск, чтобы он был более длинным и финансово выгодным. Соответствующие рекомендации специалисты дали в разговоре с РИАМО.

Продлить время отдыха можно присоединив дни отпуска к официальным праздничным датам, установленным трудовым законодательством. В 2026 году наиболее благоприятными месяцами для этого станут март, апрель, май и ноябрь.

Выгода в днях

Взяв отпуск с 10 по 13 марта, можно получить девять дней отдыха подряд, учитывая праздничные и выходные дни (с 7 по 15 марта). Четыре дня отдыха с 27 по 30 апреля позволят увеличить первые майские праздники до девяти дней (с 27 апреля по 3 мая), а аналогичный период с 12 по 15 мая продлит вторые майские также до девяти дней (с 9 по 17 мая). Небольшой отпуск на 2–3 или 5–6 ноября благодаря Дню народного единства и выходным дням превратится в пятидневный отдых.

Для тех, кто хочет максимально продлить новогодние каникулы, отпускные дни целесообразно оформить в текущем году: выходные 29–30 декабря позволят увеличить продолжительность отдыха до двух недель (с 29 декабря по 12 января).

Согласно трудовому законодательству, одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 дней. Разделение оставшихся двух недель отпуска Трудовым кодексом не регламентируется и остается на усмотрение сотрудника и работодателя. Возможность гибкого планирования позволяет либо увеличить общее количество дней отдыха сверх положенных 28, либо получить более выгодные отпускные выплаты.

Таким образом, правильно спланировав 12 дней отпуска в периоды, примыкающие к праздникам в марте, мае, ноябре и январе, можно получить суммарно 37 дополнительных дней отдыха благодаря особенностям производственного календаря 2026 года.

Выгода в деньгах

С точки зрения максимизации финансовой выгоды, отпуск предпочтительнее брать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней и минимальным числом праздников, так как размер отпускных выплат рассчитывается на основе среднедневного заработка. В 2026 году наиболее выгодными в этом отношении будут июль (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Минимальные отпускные выплаты будут в январе (15 рабочих дней), феврале и мае (по 19 рабочих дней).

