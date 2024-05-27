Россиянам рассказали, как вернуть деньги за некачественный товар

Эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская назвала российский закон о защите прав потребителей одним из самых сильных в мире, сообщает газета «Известия» .

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в случае покупки товара ненадлежащего качества магазин обязан вернуть деньги клиенту или заменить изделие на аналогичное.

Пожарская на этот счет отметила, что если покупка была совершена на маркетплейсе, то решить спор можно через службу поддержки. Если компания отказала потребителю, то в таком случае можно отправить жалобу в Роспотребнадзор.

Что касается перечисленных по ошибке средств на чужой счет, то у банка нет возможности по собственной инициативе отменить перевод, указали представители ВТБ.

Пожарская добавила, что вернуть деньги после неверного перевода также поможет обращение в полицию, где нужно заявить о хищении, либо составление иска о неосновательном обогащении.