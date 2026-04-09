Россиянам рассказали, как сохранить кулич свежим в течение нескольких дней

Главный технолог сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Инесса Гладкова рассказала, как сделать так, чтобы куличи были не сухими и сохранить их мягкими в течение нескольких дней, сообщает RT .

По ее словам, текстура готового кулича во многом зависит от ингредиентов.

«Желательно использовать продукт высшего сорта с высоким содержанием белка, от 11%. Чем больше его в муке, тем выше содержание клейковины. Она работает, как губка: впитывает влагу при замесе. В результате тесто получается эластичным, а мякиш готовой выпечки — более влажным», — отметила она.

При этом муку при приготовлении теста обязательно нужно просеивать.

Главным цветом Пасхи остается красный — символ крови Христа и торжества жизни. Допустимы также желтый, зеленый, голубой и розовый, однако темные оттенки — черный, темно-коричневый, глубокий синий — использовать не рекомендуется.

