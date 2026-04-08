Религиовед Фоминых назвала запреты на Пасху
Религиовед, профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Фоминых рассказала, какие традиции и запреты важно соблюдать на Пасху, включая правила окрашивания яиц и обращения с куличом, сообщает Общественное Телевидение России.
Главным цветом Пасхи остается красный — символ крови Христа и торжества жизни. Допустимы также желтый, зеленый, голубой и розовый, однако темные оттенки — черный, темно-коричневый, глубокий синий — использовать не рекомендуется.
«С точки зрения православной традиции, конечно, совершенно недопустимо приклеивать наклейки с изображениями храмов, святых, крестов Иисуса Христа, Лика Богородицы. Это считается очень большим непочтением, особенно учитывая тот факт, что скорлупа будет растрескиваться, ломаться, а затем утилизироваться в мусор. Такое непочтительное отношение считается святотатством», — подчеркнула Фоминых.
Освященный кулич нельзя выбрасывать. Остатки советуют сжечь, закопать в чистом месте или отдать птицам. Печь кулич традиционно следует в четверг или субботу, но не в Страстную пятницу — день скорби.
В сам праздник церковь не одобряет физическую работу, уборку и рукоделие. Посещение кладбищ переносят на Радоницу — в этом году 21 апреля. За столом, несмотря на окончание поста, рекомендуется соблюдать умеренность.
