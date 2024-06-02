Россиянам рассказали, как правильно выбрать качественную клубнику

С началом лета наступил сезон ягоды, которая у многих россиян ассоциируется с детством и огородом бабушки — сезон клубники. Общественная Служба Новостей рассказала россиянам, как правильно выбрать лакомство, чтобы по-настоящему насладиться его вкусом.

В России купить клубнику можно в любое время года, так как налажена логистика по ее доставке из разных регионов страны и других государств. Однако самая вкусная клубника все-таки продается в летний сезон.

Согласно исследованиям, средняя плотность ягоды без помятостей и неровностей, а также желтых и зеленоватых пятен свидетельствует о ее качестве и спелости. Если ягода твердая, значит, еще не созрела, а если слишком мягкая — внутри нее уже начался процесс гниения и лучше не употреблять ее в пищу.

Форма клубники не влияет на ее качество, так как зависит от сортов ягоды. А вот по зернышкам можно определить степень насыщенности вкуса. Если зернышки на поверхности ягоды желтые, то она созрела. Но чем глубже зернышки посажены на поверхности плода, тем он сочнее.

О качестве клубники также свидетельствует насыщенный ровный цвет. Если на клубнике есть темно-красные пятна, значит, она переспела или достигла пика зрелости и вот-вот начнет гнить. Такую ягоду лучше съесть сразу.

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