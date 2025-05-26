Россиянам рассказали, как можно зарабатывать блогингом

Последние годы блогинг окончательно перестал восприниматься как хобби и стал полноценной формой фриланс-деятельности. Однако путь от первых постов до стабильного заработка требует стратегического подхода, системности и готовности воспринимать блог как бизнес, сообщил РИАМО руководитель направления по работе с блогерами в digital-агентстве RTA Дмитрий Киреев.

«Одним из ключевых признаков того, что блогинг может стать основным источником дохода, является устойчивая вовлеченность аудитории. Чем выше лояльность подписчиков и их активность, тем выше ценность блогера для рекламодателей», — сказал Киреев.

По его словам, дополнительным сигналом служит сформировавшийся личный бренд, благодаря которому автор начинает отличаться от конкурентов и привлекать внимание не только контентом, но и персоной. Немаловажен и психологический настрой: блог требует полной отдачи, регулярной работы и постоянного развития.

Как уточнил эксперт, переход к блогингу как к основной профессии возможен не сразу. Стоит ориентироваться примерно на 12-18 месяцев: именно за это время можно выстроить устойчивый поток дохода и оценить свою готовность воспринимать его как системную и постоянную занятость. Надежную монетизацию обеспечивают цифровые продукты: курсы, чек-листы, гайды, закрытые каналы или подписки. Но запуск таких форматов имеет смысл, только если уже сформирована вовлеченная аудитория — пусть даже не очень большая, но активная и доверяющая автору.

«Если подписчики регулярно реагируют на контент, задают вопросы, делятся публикациями и следят за обновлениями, это означает, что можно переходить к следующему этапу — предлагать платный контент, построенный на реальной ценности и интересах аудитории», — пояснил специалист.

Сотрудничество

Он добавил, что появление интереса со стороны брендов происходит не сразу. Рекламодатели приходят к блогерам, когда видят устойчивую активность, регулярность появления и четко выраженную тематику.

Именно после первых успешных коллабораций и органичного роста канала можно говорить о блогинге как о профессиональной деятельности с понятным доходом. Важно уметь адаптироваться под задачи партнеров, не теряя при этом стиль, и предлагать адекватные расценки, чтобы выстраивать долгосрочное сотрудничество.

«Выходить на стабильный доход в блогинге невозможно без понимания того, какие платформы и форматы работают сегодня. Успешные авторы не ограничиваются одной социальной сетью: они диверсифицируют присутствие и выбирают площадки, где не только проще привлечь аудиторию, но и есть понятные механизмы монетизации. Важно учитывать не только личные предпочтения, но и текущее поведение пользователей, спрос со стороны брендов и общие технологические тренды», — подчеркнул Киреев.

Кроссплатформенная стратегия

По мнению эксперта, в 2025 году наиболее устойчивые позиции занимают те, кто выстраивает кроссплатформенную стратегию. Среди ключевых каналов выделяются Telegram — платформа с активной аудиторией и быстрыми возможностями монетизации, а также «ВКонтакте», основная российская соцсеть с разными форматами контента и развитой рекламной системой.

Обе площадки предлагают реальные инструменты заработка и готовы поддерживать авторов, выходящих на новый уровень.

«Одноклассники», Rutube и «Яндекс.Дзен» сохраняют значимость в отдельных сегментах: в соцсети востребован прикладной контент для взрослой аудитории, видеоплатформа развивается с акцентом на локальный рынок, последняя площадка остается актуальной для авторов текстового и аналитического формата и продолжает развивать инструменты поддержки.

«При этом не все привычные платформы подходят для старта блога. Например, Instagram* в 2025 году официально недоступен для монетизации. Это значит, что даже при активной аудитории развивать там канал с нуля невыгодно — контент в итоге придется переносить, а времени и сил уйдет много», — предупредил специалист.

Он считает, что лучше сразу выбрать площадки, которые открыто поддерживают авторов и дают легальные способы заработка.

Важные нюансы

При построении блога как профессии не рекомендуется надеяться только на рекламу. Прямая монетизация — нестабильна. Лучше сразу продумывать цифровой продукт (курс, подписка, гайд), который даст независимый доход.

Также эксперт посоветовал развиваться на нескольких платформах. Telegram, «ВКонтакте», YouTube, Rutube, «Дзен» — это не дублирование, а диверсификация рисков и охват разных аудиторий.

Еще важны анализ и адаптация. Необходимо следить за метриками, тестировать форматы, вовремя менять стратегию — рынок изменяется быстро, и блог требует гибкости.

«Несмотря на устойчивый интерес к блогингу, с началом пути у многих связаны распространенные заблуждения. Самое частое — ожидание быстрых доходов. Многие считают, что достаточно просто „показаться“ в кадре или повторить чужой формат, и аудитория сразу придет», — отметил Киреев.

Он добавил, что второе — недооценка объема работы. Контент требует постоянного вовлечения, продумывания структуры, оформления и продвижения. Кроме того, начинающие авторы часто пренебрегают анализом данных, не строят стратегию и забывают о юридических аспектах — от самозанятости до авторских прав.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.