Россиянам раскрыли секрет «тающих» блинов

16 февраля началась Масленичная неделя, и традиционно на столах россиян уже начали появляться блины. Шеф-повар Андрей Коваленко из Буденновска поделился способом приготовления блинов зеленого цвета, а также рекомендовал попробовать нежный десерт, который «тает во рту», сообщает «Победа 26» .

Он отметил, что сегодня многие повара в России готовят блины, пробуя разные варианты. В частности, для зеленых шпинатных блинов в тесто добавляют свежий или замороженный шпинат, перемолотый в блендере.

Кроме того, востребованы тыквенные блины, куда иногда добавляют свекольный сок. Блинное тесто можно замесить даже на основе готовой кукурузной каши.

Коваленко также предложил несложный и приятный десерт — блинчики с мороженым. По его словам, в ресторане это блюдо любят не только на Масленицу, но и в основном меню.

Теплые блинчики, внутрь которых помещается шарик мороженого, складывают конвертиком и подают с клубничным или шоколадным топпингом. Горячий блин слегка подтапливает мороженое, что дает гармоничное сочетание разных текстур и вкусовых ощущений.

