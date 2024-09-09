Россиянам предложили отправлять излишки урожая на СВО

Примерно 30% жителей Москвы заявили, что участвуют в обмене овощами и фруктами, однако многие дачники до сих пор остаются не в курсе, что делать с излишками урожая. По словам экспертов, его можно отправить в зону СВО или сдать в приюты для животных, сообщает «Вечерняя Москва».

Множество благотворительных организаций собирает продукты питания для отправки на фронт. Каждый желающий может предоставить свои овощи и фрукты, чтобы сделать рацион российских военных более разнообразным.

Чтобы узнать, какие есть требования к таким продуктам, следует обратиться в любую из благотворительных организаций. В случае отсутствия ограничений по отправке оптимальным вариантом будет передача 3–4 кг овощей и фруктов.

В различных регионах страны также ведут сбор овощей и фруктов для кормления животных, находящихся в приютах и зоопарках. В некоторых местах майские заморозки нанесли серьезный ущерб урожаю, из-за чего запасы оказались недостаточными. Чаще всего животным требуются огурцы, капуста и яблоки, рассказала москвичка Ирина, отправляющая еду в приюты.

Кроме того, в нынешнее время стали весьма востребованы группы-барахолки. Они позволяют людям бесплатно сдать излишки своей провизии или обменяться ей с другими. Садовод Анна Хохлова отметила, что разместить информацию о своем урожае также можно на специальных форумах или онлайн-платформах, предназначенных для бесплатных объявлений, однако важно гарантировать безопасность своего урожая.

Вместе с тем юрист Гаяз Хасанов предупредил, что продукцию с дач можно реализовывать на сезонных ярмарках или сельскохозяйственных рынках, а многим пенсионерам предоставляются бесплатные торговые места. Однако в большинстве случаев аренда места на рынке обойдется в сумму от 20 до 55 тыс. рублей.

За несанкционированную торговлю урожайной продукцией предусмотрен штраф, предостерег эксперт. Что касается налогообложения, дачные торговцы от него освобождены.