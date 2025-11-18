Россиянам посоветовали удалить все игры S.T.A.L.K.E.R.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин посоветовал россиянам избавиться от всего, что связано с серией видеоигр S.T.A.L.K.E.R. Ранее компанию-разработчика игры признали нежелательной в России, сообщает ТАСС .

По словам депутата, в скором времени онлайн-платформы снимут с продажи как сами видеоигры S.T.A.L.K.E.R., так и всю продукцию, связанную с ними, а также с разработчиком GSC Game World*.

Горелкин посоветовал жителям РФ избавиться от подобных товаров, если они уже успели их приобрести ранее. Это поможет избежать всевозможных проблем.

GSC Game World*, которая знаменита серией игр S.T.A.L.K.E.R., признали нежелательной в РФ. Разработчика уличили в финансировании ВСУ.

Сама компания была основана в Киеве в 1995 году. Ее штаб-квартира находится в Праге.

*Признана нежелательной на территории России.

