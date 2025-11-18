Компанию-разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной в РФ
Деятельность украинского разработчика игр GSC Game World* признана нежелательной в России. Компания знаменита серией игр S.T.A.L.K.E.R., сообщает «Осторожно, новости».
По данным Генпрокуратуры, разработчик финансирует ВСУ. Компания в общей сложности перевела на нужды украинской армии 17 млн долларов.
В 2024 году разработчик выпустил игру «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля». В GSC Game World* отказались от русской озвучки и продажи на территории РФ.
Как утверждает Генпрокуратура, в данной игре продвигаются «украинские нарративы», а также она содержит «агрессивный русофобский контент». Еще до релиза шутера депутаты предлагали запретить его на территории РФ.
За участие в нежелательной организации грозит административная или уголовная ответственность.
*Признана нежелательной на территории России.
