Компанию-разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной в РФ

сегодня в 17:52

По данным Генпрокуратуры, разработчик финансирует ВСУ. Компания в общей сложности перевела на нужды украинской армии 17 млн долларов.

В 2024 году разработчик выпустил игру «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля». В GSC Game World* отказались от русской озвучки и продажи на территории РФ.

Как утверждает Генпрокуратура, в данной игре продвигаются «украинские нарративы», а также она содержит «агрессивный русофобский контент». Еще до релиза шутера депутаты предлагали запретить его на территории РФ.

За участие в нежелательной организации грозит административная или уголовная ответственность.

*Признана нежелательной на территории России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.