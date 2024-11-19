Роскомнадзор заблокирует игру S.T.A.L.K.E.R. 2 только по решению суда

При этом в ведомстве отметили, что на сегодняшний день такого судебного решения нет.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World может быть полностью запрещен в РФ, а силовики могут расценить ее покупку как финансирование терроризма.

Релиз шутера «S.T.A.L.K.E.R. 2: Тень Чернобыля» от компании GSC Game World состоится 20 ноября. Будут представлены версии на ПК и игровую консоль Xbox. При этом разработчики заявляли, что не намерены продавать игру пользователям из России из-за начала СВО на Украине. Также в GSC Game World решили отказаться от русской озвучки, оставив только субтитры.