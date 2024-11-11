Покупка игры S.T.A.L.K.E.R. 2 в России может повлечь тюремный срок

Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World может быть полностью запрещен на территории России, а силовики могут расценить ее покупку как финансирование терроризма, заявил Daily Storm первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По его словам, это может произойти не только из-за донатов ВСУ от разработчиков, но и из-за экстремистского контента внутри игры. Правоохранительные органы могут расценить покупку проекта как финансирование терроризма.

«Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России. Не исключаю, что если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т. д.), будут приняты самые суровые меры», — сказал Горелкин.

Российским геймерам посоветовали воздержаться от покупки нового «Сталкера» даже с использованием обходных путей.

Ранее Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Разработчики игры регулярно критиковали СВО и спонсировали ВСУ.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с открытым миром, разрабатываемая украинской компанией GSC Game World для персональных компьютеров и игровых консолей.