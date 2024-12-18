Россиянам посоветовали не отменять поездки в Анапу

Побережье Анапы очистится от мазута к лету

Побережье Анапы очистится от мазута к лету после загрязнения нефтепродуктами от затонувшего танкера, сообщает РИА Новости .

Россиянам не стоит спешить с отменой поездки в Анапу летом, отмечается в публикации.

Как завили РИА Новости в Институте океанологии имени Ширшова РАН, экосистема должна восстановиться к курортному сезону.

Ранее два российских танкера, груженых мазутом, потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. Пятно от пролитых нефтепродуктов достигло побережья Анапы.