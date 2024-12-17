Baza: капитан затонувшего танкера «Волгонефть-212» с мазутом задержан

Правоохранительные органы задержали капитан танкера «Волгонефть-212», который затонул в Керченском проливе. Его доставят в Симферополь прямо из анапской больницы, сообщает Baza .

Капитан судна «Волгонефть-212» Леонид Волегов стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил безопасности на морском транспорте, которое привело к гибели человека во время крушения судна с мазутом. Волегов уже дал первые показания.

Во время катастрофы Волегов наглотался воды с мазутом, потерял сознание и получил обморожение. Его спасли и доставили в больницу Анапы.

Согласно информации источников, после выписки из больницы Волегова доставят в Симферополь, где будет принято решение о мере пресечения.

Ранее третий нефтеналивной танкер «Волгонефть-109» подал сигнал бедствия около порта Кавказ в Черном море. По предварительным данным, на судне с мазутом произошла утечка.