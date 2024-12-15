Один на мели, второй лег в дрейф: подробности о двух кораблекрушениях у Керчи

Спасатели работают на месте двух кораблекрушений в Керченском проливе, где один танкер сел на мель, а второй лег в дрейф, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

Предварительно установлено, что оба танкера, принадлежащие компании «Кама Шиппинг», получили повреждения корпусов во время шторма в Керченском проливе. Из-за этого оба судна пошли на дно.

«Танкер „Волгонефть 212“ получил повреждения и сел на мель; танкер „Волгонефть 239“ после полученных повреждений лег в дрейф», — говорится в сообщении спасателей.

На борту каждого корабля находятся более 4 тысяч тонн нефтепродуктов и в общей сложности 27 человек экипажа. Спасатели эвакуируют моряков, в том числе с помощью вертолета Ми-8, на момент публикации заметки информации о травмах у членов двух экипажей поврежденных танкеров не поступало.

Ранее сообщалось, что сигналы о кораблекрушении поступили с небольшой разницей 15 декабря. Спасатели оперативно отреагировали и развернули работы в зоне бедствия кораблей.