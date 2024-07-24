Россиянам пояснили, как правильно собирать голубику

Голубика — северная ягода, очень вкусная и полезная. Она созревает ближе к осени, богата витаминами и антиоксидантами. При сборе голубики важно учитывать несколько аспектов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Голубику ищут на лесных полянах, поэтому в первую очередь стоит позаботиться о правильной одежде — легкой и прочной, защищающей от комаров и клещей, а также непромокаемой обуви. Не стоит забывать и про головной убор — платок, панамку или кепку, а еще про дождевик — на случай непогоды.

Для самого сбора голубики эксперты советуют взять вместительную, но легкую корзинку, а также складной нож для срезания ягод с кустов. Так как прогулка может быть долгой, ее скрасят легкая еда и напитки. Перед выходом в лес следует обрабатывать кожу от насекомых.

В самой технике сбора голубики ничего сложного нет. Лучше всего собирать ее утром или вечером, когда ягоды еще не успели нагреться на солнце или, наоборот, уже успели остыть.

Срезают ягоды, начиная с нижних ветвей куста. В процессе используют обе руки, стараясь не повредить ветки и листья. Выбирать стоит только спелые ягоды насыщенного синего цвета — они самые вкусные.