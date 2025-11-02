Россиянам ответили, стоит ли ждать магнитных бурь после сильной вспышки на Солнце

сегодня в 18:16

Ученый Богачев: сильная вспышка на Солнце не приведет к магнитным бурям

Профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев заявил, что сильная вспышка на Солнце не приведет к магнитным бурям, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Ранее стало известно, что утром в воскресенье расположенные около Земли спутники начали регистрировать первые сильные вспышки на Солнце после двухнедельного перерыва.

По словам ученого, сильная вспышка на Солнце, которая произошла прошедшей ночью, не приведет к всплеску геомагнитной активности на Земле.

«Если честно, то нет. Событие не окажет никакого воздействия на Землю, поэтому никаких рисков на данный момент точно нет», — ответил Богачев на соответствующий вопрос.

