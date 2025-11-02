На Солнце возобновились сильные вспышки после двухнедельного перерыва

Последний раз активность наблюдалась в середине октября. В районе 4 часов по московскому времени на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0, она относится к четвертому (сильному) классу активности по использующейся в солнечной физике 5-уровневой шкале. Выше — только самые сильные события уровня X.

Вспышка была положительностью около 11 минут с 03:26 до 03:37. Событие не окажет воздействия на Землю.

«Интересно выглядит возобновившаяся вспышечная активность. Пишется прямо исключительно крупными мазками. Никакого намека на детский спам вспышками, как это было в середине прошлого месяца», — отметили в лаборатории.

Сейчас на левом краю звезды наблюдается выход к Земле двух крупных центров активности. Наличие на обратной стороне заметных центров активности прогнозировалось по сильным взрывам, наблюдавшимся на прошлой неделе и, в том числе, вызывали вопросы о судьбе кометы 3I/ATLAS, попавшей прямо под них. Но она уцелела.

При этом дополнительное негравитационное ускорение кометы 3I/ATLAS, сообщения о котором поступают, может быть связано с воздействием облаков плазмы, выбрасывавшихся звездой около 10 дней назад во время приближения космического объекта к перигелию.

Новые вспышки происходят далеко от направления на Землю, еще они сейчас ограничены по силе. Еще 2-3 дня вспышками можно любоваться как чисто эстетическим зрелищем. С середины предстоящей недели они начнут оказывать влияние на Землю.

