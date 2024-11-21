Россиянам ответили, как выбрать самые вкусные мандарины

Мандарины стали символом Нового года, и без них не проходит ни одно праздничное застолье. Однако из-за разнообразия сортов выбрать самый вкусный плод может быть сложно. Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева выделила полезные свойства мандаринов и дала советы по их выбору, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, мандарины богаты лимонной кислотой, которая помогает нейтрализовать вредные вещества, что делает их безопасными от нитратов. Они содержат много витамина С, а также витамины группы В, К, D и P, минералы, такие как кальций, магний и калий. Кроме того, мандарины действуют как природный антидепрессант. Важно отметить, что не только мякоть, но и кожура с белой сеточкой полезна благодаря наличию масел и флавоноидов.

Тем не менее, следует помнить о противопоказаниях: мандарины не рекомендуются при острых заболеваниях почек, печени и язвах, а также людям с диабетом — из-за содержания сахара. В день стоит ограничиться 5-6 плодами.

«Нужно смотреть на целостность фрукта, на нем не должно быть повреждений. В зависимости от сорта они могут быть как плотными, так и более мягкими», — посоветовала Писарева.

Более плотные мандарины сорта «Клементин» содержат больше аскорбиновой кислоты, поэтому их стоит предпочесть.