Россиянам ответили, как мрачная атмосфера влияет на психологическое состояние

В Петербурге спрос на психологов вырос в 12 раз из-за мрачной атмосферы, включающей климат, высокую плотность населения и стресс. Психолог Александр Рязанов объяснил, что короткий световой день, влажность, шум и раздражение от туристов негативно влияют на психику, сообщает «МК в Санкт-Петербруге» .

Петербург — «неофициальная столица психологии» России, где обращение к психологу не стигматизировано. Самыми распространенными запросами являются трудности в общении, но при панических атаках нужна помощь психотерапевта.

Около 60% объявлений о психологической помощи — от людей без должного образования. Опасность неквалифицированной помощи заключается в ухудшении ситуации из-за отсутствия опыта, знаний физиологии и понимания последствий.

При выборе специалиста важны сертификаты, опыт и супервизии, но главное — доверие. «Красными флагами» при выборе специалиста являются обещания решить проблему за один сеанс, обесценивание проблемы фразами типа «другим хуже», навязывание ценностей, выдача готовых решений вместо исследования чувств. Среди «зеленых флагов» — фокус на чувствах пациента, принятие любых эмоций, подробное объяснение методов и целей терапии.

Люди ищут источники внутренней энергии, и если специалист принимает без осуждения, слышит и разделяет сомнения, это создает условия для настоящих изменений.