Россиянам объяснили, что на самом деле скрывается за «бабочками в животе»

Почти каждый хотя бы раз испытывал трепет в области желудка в преддверии важного события. По словам ученых, «бабочки в животе» — это не просто метафора, а отражение конкретных физиологических процессов, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Conversation.

Ощущая волнительную ситуацию, мозг запускает реакцию «бей или беги». Надпочечники выделяют гормоны стресса — адреналин и норадреналин, что приводит к учащенному сердцебиению и приливу крови к мышцам. При этом пищеварительные процессы резко замедляются, поскольку организм мобилизует ресурсы для иных целей.

Временная остановка нормальной перистальтики кишечника и интерпретируется мозгом как необычное трепетание или пульсация в животе. Информация об этих изменениях поступает по блуждающему нерву, выступающему ключевым каналом связи между брюшной полостью и головным мозгом.

Эту двустороннюю коммуникацию специалисты определяют как ось «кишечник–мозг». Она ответственна не только за пищеварение, но и в значительной степени формирует эмоциональный фон. Как правило, с подобным трепетом не стоит специально бороться — он исчезает самостоятельно, как только проходит пик нервного напряжения.

Интересно, что английский фразеологизм butterflies in the stomach впервые обнаружен в художественной литературе в 1908 году — в романе британского прозаика Флоренса Онионса, где он передавал физические ощущения персонажа перед судьбоносным свиданием.

