Россиянам назвали новые тренды в beauty-индустрии

Все больше россиянок отказываются от наращивания ногтей и ресниц. О том, как это может отразиться на бьюти-индустрии, в интервью радио Sputnik рассказала автор Telegram-каналов о моде «Не бьюти единым» и «Банки-склянки» Анна Федорова.

Эстетика «чистой девушки» (clean girl), пришедшая в Россию из TikTok, подразумевает акцент на чистоте, минимализме и натуральности.

«Девчонки хотят себя показать со своей самой естественной стороны, то есть чистые ногти, чистое лицо, но при этом без отказа от косметики, то есть просто минимум макияжа, пучок. И это еще переросло в эстетику pilates girl, где девчонки ходят на пилатес в розовых костюмчиках и пьют матчу. Получился такой образ очень красивой, спортивной девчонки, которая любит такие вот легкие виды спорта», — отметила Федорова.

По ее мнению, эта тенденция к естественности не окажет существенного влияния на индустрию красоты, так как ей на смену быстро придет что-то новое. Эта эстетика постепенно уступает место совершенно другим, свежим тенденциям. Сейчас очень популярен тренд «офисной сирены», когда девушки наращивают длинные, красные и острые ногти, а также носят очки, даже без диоптрий, чтобы выглядеть строже и серьезнее, поделилась эксперт.

Однако, по словам Федоровой, от наращенных ногтей, ресниц и перманентного макияжа многие модницы действительно стали отказываться. Она уверена, что это происходит, поскольку сейчас наблюдается тенденция к естественной красоте. Даже несмотря на то, что ногти — это святое для многих девушек, естественность выходит на первый план. В TikTok сейчас активно пропагандируют, что наращенные ресницы выглядят неестественно и некрасиво, и предлагают использовать модные туши. Федорова думает, что через несколько месяцев или лет эта тенденция может вернуться. Если инфлюенсеры скажут, что вновь модно покрывать ногти лаком, то все снова начнут это делать, заключила Федорова.