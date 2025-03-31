Россиянам напомнили, сколько будут длиться праздники в мае

Майские праздники в текущем году будут длиться восемь дней. Их разделят на две части по четыре дня, сообщает РИА Новости .

30 апреля будет сокращенным рабочим днем. Выходные в честь Праздника Весны и Труда будут 1, 2, 3 и 4 мая.

5, 6 и 7 мая — рабочие дни. Затем идут четырехдневные каникулы в честь Дня Победы. Они продлятся с 8 по 11 мая.

Всего в текущем мае из 31 календарного дня будет 18 рабочих дней и 13 нерабочих дней.

Ранее правительство РФ постановило, что выходной с субботы 4 января будет перенесен на пятницу 2 мая, а с воскресенья 23 февраля — на четверг 8 мая. Однако у жителей отдельных регионов страны есть возможность получить дополнительные праздничные выходные, так как они могут быть предусмотрены региональным законодательством.

Ранее синоптик спрогнозировал, что появление снега в центре европейской части России на майских праздниках маловероятно. А вот в апреле снег еще обязательно будет.