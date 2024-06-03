Россиянам дали советы по воспитанию здорового образа жизни у детей

Заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской КБ Минздрава МО Светлана Глоба считает, что формирование полезных привычек у детей — ключевая задача родителей. Если ребенок уже освоил какой-то навык, нужно следить, чтобы сформировалась привычка и малыш выполнял это действие изо дня в день, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам специалиста, к полезным привычкам можно отнести и здоровый сон. В этом случае не важно, где живет семья — в мегаполисе или же в маленьком городе.

«Без разницы даже то, жаворонок вы или сова. Всем нужно спать. И спать правильно. По восемь часов. В удобной кровати. С легким ужином в желудке, принятым за четыре часа до сна, и без тяжелых мыслей в голове», — пояснила Глоба.

Завотделением также напомнила о влажности сбалансированного приема пищи. Взрослому человеку не так просто изменить свои привычки питания, которые были сформированы в детстве. Это значит, прививать правильное отношение к еде нужно с раннего возраста. Не стоит забывать и об обстановке, в которой происходит процесс приема пищи: сервировка, оформление блюд и прочее. Как подчеркнула Глоба, главное при приеме пищи — полное отсутствие телевизора или гаджетов.

Также оставаться здоровым поможет соблюдение питьевого режима, напомнила эксперт. Родителям нужно показывать на личном примере, что пить простую воду лучше, чем сладкие или газированные напитки. Также чадам следует напоминать, как вода помогает сохранять здоровье и красоту.