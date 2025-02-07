Россиянам дали советы по идеальной подготовке к собеседованию

Эксперт в области HR и член экспертного совета Госдумы Гарри Мурадян дал несколько советов по подготовке к собеседованию, сообщает NEWS.ru .

Он рекомендовал приходить на встречу точно за 15 минут до начала, подчеркивая, что опаздывать или приходить слишком рано некорректно. Опоздание может сократить время собеседования, а ранний приход может создать впечатление о плохом управлении временем.

Мурадян также предложил не сидеть напротив друг друга, а занять диагональное положение за столом для более комфортного общения. На столе желательно оставить минимум предметов, а с собой иметь записную книжку для записи ключевых моментов. При многостороннем собеседовании важно поддерживать зрительный контакт со всеми участниками, при этом смотреть не в глаза, а в область рта, чтобы снизить напряжение.

«Если вас собеседует женщина, то первым руку не протягиваем», — добавил специалист.

Эксперт также посоветовал заранее подготовить вопросы, проявляя интерес к компании. Не стоит стесняться принимать чай или кофе, но и не следует злоупотреблять этим. Общаться нужно на «вы», избегая обсуждений интимной жизни, политики и других деликатных тем. Шутить можно, но осторожно, так как юмор субъективен.