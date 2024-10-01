Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

В конце этого месяца в России ожидается шестидневная рабочая неделя, она продлится с 28 октября по 2 ноября, сообщает Газета.ru .

2 ноября россияне будут работать из-за переноса выходного дня на 30 апреля. Но сам рабочий день будет сокращенным.

Ноябрь также принесет сразу два выходных из-за празднования Дня народного единства. Он выпадает на 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник).

По проекту праздничного календаря Минтруда РФ, в следующем году россиян ждут 11-дневные каникулы в честь Нового года и Рождества. Отдых продлится с 29 декабря по 8 января. Еще будет восемь нерабочих дней в мае.