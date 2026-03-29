Россиян призвали не пользоваться умными колонками

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал россиян отказаться от использования умных колонок, сообщает РИА Новости .

Ранее в правоохранительных органах рассказали, что мошенники могут использовать умные колонки для слежки за жертвами. По словам Фадеева, чтобы обезопасить себя, россиянам нужно перестать покупать такие гаджеты и пользоваться ими.

«Какие умные колонки? Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте», — сказал он.

При этом он отметил, что запрещать пользоваться умными колонками не нужно. Человек должен сам решить, стоит ли отказаться от гаджета или нет.

Также Фадеев рассказал, что в последнее время появились новости про слежку через пылесосы. Он посоветовал в таким случае, если человек боится, что за ним подглядывают, пользоваться обычными веником и шваброй.

«Ну не покупайте пылесосы, если вы боитесь, что за вами подглядывают. Очень простое решение — веник есть, швабра», — отметил он.

Ранее стало известно, что мошенники начали заражать гаджеты россиян шпионскими программами. Они используют для наблюдения за жертвами умные колонки, смартфоны, планшеты и компьютеры.

