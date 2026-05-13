Эндокринолог Поляков объяснил, как отличить голод от жажды

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что чувство голода иногда связано с нехваткой воды, а не с потребностью в еде, сообщает «Вечерняя Москва» .

Антон Поляков отметил, что современный человек часто недополучает чистую воду, отдавая предпочтение чаю, кофе и сладким напиткам. В результате организм может воспринимать вододефицит как потребность в еде.

«С учетом того, что современный человек недобирает воды — чаще пьют чай, кофе, соки и газировки, а чистой воды в организм поступает мало, действительно в ряде случаев вместо голода может быть обычный вододефицит», — рассказал диетолог.

По словам врача, истинный голод связан с дефицитом энергии и нехваткой белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Один из ориентиров — время: если после приема пищи прошло около четырех часов и не было переедания, появление голода считается нормальным.

«При выраженной нехватке воды могут появиться учащение сердцебиения, изменение цвета мочи (темный, насыщенный цвет), спутанность сознания и галлюцинации, судороги», — добавил Поляков.

Без воды человек способен прожить пять–семь дней, после чего возможен летальный исход, заключил врач.

