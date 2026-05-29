Россиян призвали не пользоваться платными функциями в Instagram*

Россиян предупредили, что использование новых платных функций в Instagram*, Facebook* и WhatsApp*, вероятно, подпадает под закон о финансировании экстремизма, сообщает Baza .

Зампредседателя Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин отметил, что компания Meta**, которой принадлежат данные соцсети и мессенджеры, признана в РФ экстремистской. Любая ее деятельность тоже считается таковой.

Кожин призвал не пользоваться тем, что признано экстремистским.

Meta** запустила платные подписки в Instagram*, Facebook* и WhatsApp*. С их помощью можно просматривать сториз без отображения в зрителях, продлевать свои сториз на сутки и т. д.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

