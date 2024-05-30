Россиян пригласили принять участие в акции «Белгород, наши сердца — с вами»

Выставка «Россия» на ВДНХ приглашает всех присоединиться к акции «Белгород, наши сердца — с вами», сообщается в Telegram-канале мероприятия.

Жители Белгородской области каждый при обстрелах проявляют стойкость духа и мужественно противостоят попыткам нарушить мир. В рамках акции прошли телемост, лекции и т. д.

Для участия в акции нужно отсканировать QR-код, показанный в видеоролике, снятом об акции и размещенном в Telegram-канале. Еще можно перечислить деньги в фонд МОО «Святое Белогорье против детского рака».

Полученные средства направят на расходы, связанные с лечением и реабилитацией пострадавших от обстрелов в Белгородской области, а еще на уход за тяжелобольными пациентами и протезирование.