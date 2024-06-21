Россиян приглашают поучаствовать в московском конкурсе «Медиаоборудование»

В столице стартовал прием заявок от разработчиков со всей страны на участие в конкурсе «Медиаоборудование». Он продлится до 21 июля, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Конкурс «Медиаоборудование» стал продолжением прошлогоднего проекта «Медиаиндустрия». В 2023 году для участия в мероприятии зарегистрировались более 160 разработчиков, большинство из которых были из Москвы.

«Партнерами конкурса выступают лидеры российского рынка медиа: крупные теле- и кинокомпании, студии виртуального продакшена и другие. На их площадках будут тестировать и внедрять лучшие разработки», — рассказала заммэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Цикл конкурсов Агентства инноваций Москвы призван помочь российским стартапам найти крупных заказчиков, заинтересованных в передовых решениях. Более подробную информацию о конкурсе можно получить в департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы, обратившись с соответствующим запросом на электронную почту: dpir-press@mos.ru.

Ранее в Москве стартовал четвертый сезон всероссийского проекта «ТопБЛОГ». Одной из приоритетных задач которого является поиск талантливых авторов контента.