В Москве дали старт IV сезону всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Официальное открытие IV сезона всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоялось накануне в Москве. В формате «контент-бранча» экспертам, партнерам, приглашенным гостям и участникам проекта презентовали нововведения IV сезона. Московскую область на встрече представили победители и финалисты проекта Павел Корпачев, Мария Козлова, Татьяна Золотарева и Екатерина Бурдаева. Об этом сообщают организаторы проекта.

На встрече присутствовали более 100 блогеров и создателей контента, инфлюенсеров, а также представителей медиаиндустрии, среди которых — телеведущая Первого канала и НТВ Екатерина Шугаева, Олимпийский чемпион Сочи-2014, депутат Мособлдумы Александр Легков, CEO Agenda Media Group, вице-президент АКАР, блогер Алексей Парфун, российский телеведущий, музыкант, поэт Антон Лаврентьев и многие другие.

Приоритетными задачами проекта «ТопБЛОГ» являются поиск талантливых и перспективных авторов контента, деятельность которых направлена на укрепление традиционных ценностей через создание современного и вовлекающего контента, синхронизированного с актуальной повесткой России, поддержка и продвижение малого и среднего бизнеса, популяризация среди молодого поколения востребованных профессий. С 2020 года участие в проекте приняли более 150 тыс. специалистов медиаиндустрии из 89 регионов России.

Развитие блогосферы в России поддерживает и президент страны, видя безграничный потенциал этого направления новых медиа в творческой самореализации и воспитании молодежи. Владимир Путин не раз отмечал, что государство должно поддерживать творческую самореализацию, создавать условия для того, чтобы молодым людям хотелось делать контент, посвященный своей стране, ее истории и культуре, достижениям и людям. Неслучайно проект «ТопБЛОГ» стал заметной частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Мы видим, что шаг за шагом, в том числе при помощи нашего проекта, в России меняется отношение к блогерам, рушатся стереотипы — их больше не агитируют „идти на завод“ или „найти нормальную работу“, вместо этого к ним прислушиваются, с ними советуются, им доверяют миллионы людей. По данным исследования Perfluence и ResearchMe, 83% россиян положительно относятся к деятельности блогеров, а каждый пятый из них сам был бы не против вести собственный блог. При этом 48% россиян смотрят и читают блоги для развлечения, а 40% — ищут полезную информацию. Именно поэтому важно поддерживать авторов контента, которые рассказывают о героях нашего времени, поддерживают традиционные ценности, наш культурный код и говорят об уникальности нашей страны. «ТопБЛОГ» — не просто медиапроект, это шанс для каждого выйти на новый уровень, делиться знаниями, найти друзей по интересам, превратить блогинг в свою профессию», — отметил первый заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Также Алексей отметил, что поддержка блогеров способствует созданию дружественного и комфортного информационного пространства, в котором преобладает контент, основанный на российской культуре и ценностях. Это важный вклад в обеспечение информационного и культурного суверенитета страны, противодействию пропаганде деструктивных идей и чуждых ценностей.

«Контент — бранч» от проекта «ТопБЛОГ» положил начало созданию нового контента, свежих историй, стал пространством для экспериментов и превратился в площадку для обмена опытом. Участники узнали, что в новом четвертом сезоне, который запустился в 2024 году, акцент в проекте сделан на индивидуальность авторов контента. В связи с этим участников ждет два уникальных трека: «Медиалаборатория» и «Спецноминации 2.0», благодаря которым блогеры научатся создавать уникальный и привлекательный контент, а также приобретут знания и инструменты для разработки стратегии продвижения и эффективного взаимодействия с аудиторией.

Встреча сообщества проекта «ТопБЛОГ» была наполнена для участников сюрпризами: специально к бранчу для блогеров была разработана своя авторская настольная нетворкинг-игра «Правда или действие. Редакция ТопБЛОГ», большой медиаквиз с разными форматами вопросов, а самым большим подарком для тех, кто только строит свою карьеру в медиаиндустрии стала лекция «Страхи и барьеры» от известного блогера, телеведущего, певца, актера и продюсера Романа Каграманова.

«Старт четвертого сезона проекта «ТопБЛОГ» стал поистине ярким днем. Созвездие талантливых блогеров и именитых экспертов собралось под одной крышей, чтобы отметить это знаменательное событие. Атмосфера мероприятия создала идеальные условия для общения, обмена идеями и установления новых связей. Блогеры и эксперты с удовольствием делились знаниями и опытом. Среди гостей вечера был и Роман Каграманов. Он вдохновил участников своей историей успех и давал ценные советы по развитию блогов и построению успешной карьеры в сфере контент-маркетинга.



Старт четвертого сезона проекта «ТопБЛОГ» стал грандиозным праздником, где участники вечера зарядились мотивацией и получили ценные знания, которые помогут им достичь новых высот в своей карьере блогера!» — поделился впечатлениями Павел Корпачев из Московской области, финалист второго сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей», блогер с аудиторий более 350 тыс. подписчиков. Благодаря участию в проекте в прошлом году Павел получил статус участника совета блогеров при МЧС РФ и резидента АНО «Ресурсный центр Новых медиа».

Проект «ТопБЛОГ» предоставляет возможности для всех, кто желает овладеть навыками цифровых коммуникаций и выстроить успешную карьеру в медиаиндустрии России. Помимо бесплатной образовательной программы, проект представляет собой медиаплощадку для обмена опытом с блогерами и профессионалами индустрии. Новости о проекте «ТопБЛОГ» можно найти на официальном сайте, а также в соцсетях проекта ВКонтакте и Telegram-канале.