Россиян предупредили об опасности «подручных средств» вместо секс-игрушек

Россияне нередко экспериментируют, заменяя секс-игрушки предметами, не предназначенными для интимной сферы, но такие практики могут привести к травмам и инфекциям, сообщила РИАМО психолог и сексолог Александра Миллер.

Ранее огромный огурец достали врачи из 21-летней жительницы Уфы. Овощ попал в прямую кишку во время слишком экстремальных любовных игр.

«Я думаю, что здесь связано все-таки не с экономией. Возможно, с какими-то экспериментами. И, к слову сказать, эти эксперименты могут оказаться на самом деле опасными, потому что секс-игрушки адаптированы под использование сексуальных различных утех, а какие-то подручные средства могут навредить человеку, например, нанести какую-то травму, внести инфекцию либо вызвать аллергическую реакцию», — сказала Миллер.

Она добавила, что стоит придерживаться специализированных средств.

«Эксперименты на самом деле никто не отменял, и ничего абсолютно плохого в этом нет, если оба партнера на это согласны. Если они получают оба, опять же акцентирую внимание, получают оба удовольствие от этого, то в этом ничего такого плохого нет», — отметила сексолог.