Россиян предупредили об изъятии заброшенных участков

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Старший партнер юридической фирмы «Ляпунов Терехин и партнеры» Филипп Терехин рассказал, что в России с 1 марта изменятся правила освоения участков в населенных пунктах или выделенных для садоводства, сообщает агентство « Прайм ».

В течение 3 лет купленный или уже имеющийся участок необходимо освоить. Собственник должен начать строительство, либо высадить какие-либо культуры. В противном случае власти смогут оштрафовать правообладателя, а затем изъять землю.

По словам юриста, чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов, следует содержать земельный участок в порядке — избавляться от мусора, хлама, грязи и использовать его в соответствии с целевым назначением.

Отмечается, что главная цель документа — побудить собственников ухаживать за землей, так как заброшенный участок портит вид и является неэффективным использованием земельного ресурса.

Ранее Минэкологии Московской области инициировало судебный процесс по возмещению ущерба от незаконного размещения отходов в Павлово-Посадском городском округе. Незаконные свалки были выявлены на нескольких земельных участках вблизи деревни Фатеево.