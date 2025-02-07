С жительницы Подмосковья взыщут более 3 млн рублей за порчу земель

Минэкологии Московской области инициировало судебный процесс по возмещению ущерба от незаконного размещения отходов в Павлово-Посадском городском округе. Незаконные свалки были выявлены на нескольких земельных участках вблизи деревни Фатеево, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе обследования на территории привлеченными специалистами ООО «Экоцентр» проведены отборы проб с последующей экспертизой отобранных образцов, маркшейдерские исследования. Согласно экспертному заключению, ущерб в результате перекрытия отходами плодородного слоя на трех участках превысил 3 миллиона рублей.

В ходе надзорного мероприятия удалось установить, кому принадлежат захламленные участки, правообладателем оказалась жительница Москвы. Ей объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Теперь гражданке предстоит выступить ответчицей на суде о возмещении ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.